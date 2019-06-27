Часть маршрутов транспорта в Василеостровском районе решили не отменять

В администрации Василеостровского района 27 июня прошла встреча с жителями, в рамках которой обсудили грядущую отмену маршрутов городского транспорта. Как рассказал ЗАКС.Ру депутат Законодательного собрания Константин Чебыкин, чиновники рассмотрели предложения жителей острова и согласились сохранить некоторые маршрутки.

В частности, по словам Чебыкина, жителям оставят "К-10" (станция "Василеостровская" - пересечение проспекта Просвещения и Выборгского шоссе).

- Все пожелания жителей были учтены и переданы. Все могли в рамках живого диалога задать вопросы, касающиеся различных маршрутов. А комитет по транспорту и ГКУ "Организатор перевозок" их взяли в работу. По части маршрутов они согласились с жителями и готовы их оставить, - рассказал Чебыкин ЗАКС.Ру.

На встрече помимо депутата, чиновников комитета по транспорту и сотрудников "Организатора перевозок" присутствовали представители ветеранских и общественных организаций и жители Васильевского острова. Константин Чебыкин отметил, что от лица жителей пришли и активисты групп "Живем на Васильевском" и защитники парка на Смоленке.

От формата общественных слушаний в каждом районе, как сообщает MR7, чиновники решили отказаться. В начале июня на заседании рабочей группы ЗакСа по поводу запланированной отмены почти 300 маршрутов городского транспорта депутаты предложили чиновникам обсудить проблему с жителями каждого района Петербурга. Представители комитета по транспорту в свою очередь пообещали это сделать.

Но, как пояснил Чебыкин, формат общественных слушаний по вопросу сокращения общественного транспорта оказался не предусмотрен. Однако, по его словам, во всех городских районах должны вместо этого провести встречи с жителями, где желающие смогут озвучить свои предложения по сохранению наиболее необходимых для петербуржцев маршрутов.

Напомним, городские власти предлагают отменить более 270 коммерческих маршруток с 1 июля 2020 года. Взамен город обещает увеличить число социальных автобусов.

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