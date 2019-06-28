Встреча Путина и Трампа на G20 затянулась более чем на час

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились «на полях» саммита G20 в Осаке, их встреча длится уже более часа, передает «Интерфакс».

Переговоры лидеры двух стран начали в 08:00 по московскому времени (14:00 в Осаке), без опозданий. Изначально российская сторона планировала, что переговоры продлятся час. У Трампа на беседу с Путиным в графике выделялось полтора часа. Если встреча затянется, то на ближайшем пленарном заседании Россию представит первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов.

Перед этим президенты встречались лично во время саммита в Хельсинки в июле 2018 года. Тогда лидеры двух стран говорили, в том числе, о военных вопросах – запасах ядерного оружия и войне в Сирии.