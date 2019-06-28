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9:31

Встреча Путина и Трампа на G20 затянулась более чем на час

фото ЗакС политика Встреча Путина и Трампа на G20 затянулась более чем на час

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились «на полях» саммита G20 в Осаке, их встреча длится уже более часа, передает «Интерфакс».

Переговоры лидеры двух стран начали в 08:00 по московскому времени (14:00 в Осаке), без опозданий. Изначально российская сторона планировала, что переговоры продлятся час. У Трампа на беседу с Путиным в графике выделялось полтора часа. Если встреча затянется, то на ближайшем пленарном заседании Россию представит первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов.

Перед этим президенты встречались лично во время саммита в Хельсинки в июле 2018 года. Тогда лидеры двух стран говорили, в том числе, о военных вопросах – запасах ядерного оружия и войне в Сирии.

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10:53    
Доктора проверяют Путина на адекватность. Или выпишут, или оставят на лечение.

10:14    
У Путина 10(!!!!!!!!!!!!) официальных встреч-переговоров с главами ведущих стран мира! Президент России просто нарасхват!!! Такая вот изоляция Путина и России, а сколько о ней было злорадства у внутренних и внешних врагов нашего Отечества несколько лет назад...Помните? Собаки полаяли на караван(Россию) и успокоились...

9:39    
Несмотря на все санкции, все лидеры мира стремятся встретиться и побеседовать с Путиным!!! Без России в мире нельзя решить нормально ни один вопрос, ни одну проблему!

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