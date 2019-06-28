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11:33

Сподвижника Навального Шаведдинова задержали возле дома без объяснения причин

фото ЗакС политика Сподвижника Навального Шаведдинова задержали возле дома без объяснения причин

Член московской команды Алексея Навального, ведущий его YouTube-канала Руслан Шаведдинов встретился у подъезда своего дома с полицией, которая задержала его, не объяснив причин, и препроводила в свой автомобиль. Об этом сигнализировала в своем Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

"За что именно задержали и куда везут, пока неизвестно",  - гласит ее сообщение.

Возможно, задержание связано с несанкционированной протестной акцией в поддержку журналиста Ивана Голунова, прошедшей 12 июня и разогнанной правоохранителями. На ней Шаведдинова тоже задержали. За участие в ней и сам Навальный 1 июля будет отвечать перед судом.

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11:53    
Всех соратников Навального во главе с ним в костёр или на гильотину, как в старые добрые времена!

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