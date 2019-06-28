В Петербурге приняли документы у 28-го кандидата в губернаторы

Жительница Петерурга Светлана Анатольевна Эхина, о роде занятий которой пока ничего не сообщается, успешно подала документы в Горизбирком для участия в губернаторских выборах в качестве самовыдвиженца. Таким образом, она стала двадцать восьмым петербуржцем, прошедшим эту процедуру.

Из открытых источников о ней известно только то, что ей 54 года.

Согласно законодательству о выборах, Эхина в оставшиеся три дня должна успеть собрать в свою поддержку подписи 76 тысяч петербуржцев и 155 депутатов муниципальных советов. В противном случае ей откажут в регистрации.

Выборы пройдут в Единый день голосования 8 сентября.