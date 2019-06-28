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13:15

"Красивый Петербург" беспокоится за пешеходов на Пулковском шоссе

фото ЗакС политика "Красивый Петербург" беспокоится за пешеходов на Пулковском шоссе

Активисты общественного движения "Красивый Петербург" в своем сообществе "ВКонтакте" привлекли внимание горожан к организации движения на Пулковском шоссе в районе КАД.

Целый ряд стоящих впритык друг к другу популярных торговых центров и отсутствие регулируемого перехода  на этом участке постоянно несет, с их точки зрения, угрозу для жизни и здоровья граждан.

"Чтобы перейти дорогу по правилам, нужно делать крюк в 600-800 метров", - отмечают "общественники", под дорогой имея в виду боковой проезд шоссе.

Соответствующие жалобы и запросы они направляют чиновникам различного уровня с начала года, но тому, чтобы дело сдвинулось "с мертвой точки", мешает статус территории: она находится в частной собственности. В свою очередь, владелец участка земли старается отвечать на обращения максимально уклончиво.

"Жители считают, что дожидаться несчастного случая в таких вопросах – преступление", - считают в "Красивом Петербурге", продолжая надеяться на конструктивный диалог с собственником - АО "Доринда".

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