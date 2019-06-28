Бортко сдал подписи мундепов в Горизбирком

Выдвиженец в губернаторы Петербурга от КПРФ Владимир Бортко сдал подписи муниципальных депутатов в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. Визит прошел 28 июня, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Бортко сообщил, что собрал 161 подпись мундепов. При перечислении подписавшихся за коммуниста муниципальных депутатов прозвучала фамилия Смакотин. Такую же фамилию носит глава МО «Екатерингофский».

По словам выдвиженца от КПРФ, его известность «перешла все границы» - это и помогло собрать необходимое количество подписей.

Также Бортко предложил своих кандидатов в Совет Федерации. Это писатель-публицист Юрий Болдырев, Юрий Гатчин и Игорь Григорьев.

Выдвиженец намерен победить на губернаторских выборах. Он и его команда приложат все усилия, рассказал Бортко. Помимо этого, он посетовал, что СМИ недостаточно уважительно относятся к нему - «очень зря».

Ранее подписи муниципальных депутатов сдал выдвиженец от ЛДПР Олег Капитанов. Он заявил, что принес 147 подписей. Для регистрации в качестве кандидата на должность губернатора необходимо минимум 155 подписей. До этого врио губернатора Александр Беглов предложил Капитанову должность председателя комитета по межнациональным отношениям, член ЛДПР согласился.

София Саттарова

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