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14:57

На примере Резника Навальный показал плюсы "умного голосования"

фото ЗакС политика На примере Резника Навальный показал плюсы "умного голосования"

Продолжая "нести в массы" свой метод голосования на выборах 8 сентября, политик Алексей Навальный, обосновывая свою борьбу с единороссами, привел пример петербургского депутата Максима Резника. По мнению руководителя Фонда борьбы с коррупцией, общественная польза от наличия такого народного избранника в ЗакСе огромна, и именно на извлечение такой пользы и нацелено "умное голосование" Навального.

"Если депутат будет хотя бы выходить на трибуну и говорить правильные вещи, то это уже оплеуха. Резник один там фактически, он много чего делает, и даже его короткие минутные выступления превратились просто в особый жанр, когда он приходит и просто полоскает эту "Единую Россию", - заявил политик на своем YouTube-канале.

В качестве некоего образца Навальный продемонстрировал зрителям речь, в которой Резник говорит о взаимосвязи между сращиванием ветвей власти, наблюдаемое им в России, и масштабной коррупцией, точно так же им наблюдаемой.

"Мы хотим, чтобы такие депутаты были и в московском парламенте. Один человек, который просто выходит и говорит правду, это уже круто. А если будет пять, а если десять, а если "Единая Россия" потеряет большинство?.. А мы видим, что по нашему "умному голосованию" она может получить большинство", - отметил оппозиционер.

Напомним, технология, придуманная на этот раз "навальнистами", состоит в том, чтобы на всех выборах 8 сентября голосовать за самого сильного соперника единороссов. Кто именно в каждом отдельном случае будет таким кандидатом - обещают своевременно сообщить сами "навальнисты".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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