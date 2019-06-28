Петербургский парламент готов потратить более 5 млн рублей на мебель

Законодательное собрание Петербурга планирует обновить интерьер стульями, столами и витринами для книг. Максимальная цена контракта - 5,3 млн рублей.

Стульев Мариинскому дворцу потребуется 38 штук. Выполнены они должны быть из твердых пород древесины (дуб или бук или клен) в оттенке слоновая кость, как указано в техзадании закупки. Мягкая обивка сидений и спинки должна быть сделана из синего жаккарда с мелким рисунком золотого цвета в виде короны. Каждый такой стул оценивается в 19 тысяч рублей из городского бюджета.

Столы будут стоить парламенту и городскому бюджету гораздо дороже: обычный - 165 тысяч рублей, угловой - 110 тысяч. Изготовить столы нужно будет из твердых пород древесины. Требуется классический стиль. Как пишут в техзадании, "в местах соединений столов между собой установлены декоративные накладки в виде пилястр с каннелюрами, заполненными патиной «золотого» цвета".

Каждая выставочная витрина для книг оценивается в более чем 200 тысяч рублей. Конструкция цвета слоновой кости с золочением со стеклянными стенками должна быть оборудована подсветкой. Всего таких витрин требуется 10 штук.

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