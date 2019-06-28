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15:54

Организатора показа фильма о Шевченко в Саранске оштрафовали на 6 тысяч рублей

фото ЗакС политика Организатора показа фильма о Шевченко в Саранске оштрафовали на 6 тысяч рублей

Одного из организаторов показа фильма об активистке «Открытой России» Анастасии Шевченко Евгения Пашуткина оштрафовали на 6 тысяч рублей, признав виновным в нарушении ст. 20.33 КоАП (осуществление деятельности нежелательной организации), передает «МБХ медиа».

По словам Пашуткина, это был второй составленный в отношении него протокол. Соответственно, есть угроза возбуждения дела уже по уголовной статье – ст. 284.1 УК РФ.

1 апреля полицейские сорвали показ фильма о Шевченко в гостинице «Саранск». Тогда правоохранители заявили, что им поступило сообщение о собрании партии «Открытая Россия».

Шевченко предъявлено обвинение по ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности организации, признанной нежелательной в России), это первое подобное дело в России. Активистке вменяют такие эпизоды «сотрудничества» с нежелательной организацией, как участие в публичных дебатах в Таганроге и публикация в Facebook анонса образовательной школы для кандидатов на муниципальных выборах.

В 2017 году Минюст признал нежелательными организациями несколько движений: Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания), OR (Otkrytaya Rossia, Великобритания). В «Открытой России» неоднократно подчеркивали, что эти организации не имеют к ним отношения. Однако на активистов движения составляли протоколы по ст. 20.33 КоАП и штрафовали.

Из-за дела Шевченко движение «Открытая Россия» прекратило свое существование. Вместо него возникла одноименная общественная организация, ранее в Минюст подали учредительные документы. Руководителем новой «Открытой России» избрана юрист Анастасия Буракова.

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