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16:24

Жириновский попросил Капитанова не комментировать отказ от работы в Смольном

фото ЗакС политика Жириновский попросил Капитанова не комментировать отказ от работы в Смольном

Бывший лидер фракции ЛДПР в Законодательном собрании Олег Капитанов отказался комментировать заявление главы партии Владимира Жириновского о том, что экс-депутат откажется от работы в комитете по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики. Капитанов заявил в разговоре с ЗАКС.Ру, что «он (Жириновский – прим. ЗАКС.Ру) просил никак не комментировать».

По словам бывшего депутата, он ещё не начал работать председателем комитета. 

- Пока официальных бумаг я не видел. Не знаю, в каком статусе я нахожусь, - сказал Капитанов.

Ранее Жириновский в своем Telegram-канале написал, что экс-лидер фракции ЛДПР напишет заявление на увольнение с поста председателя ведомства и продолжит бороться за губернаторское кресло. Он также заявил, что «подачки» от Смольного партии не нужны. 

Капитанову работу в комитете предложил врио губернатора Александр Беглов. Либерало-демократ сразу принял предложение и на следующий день сложил полномочия депутата Законодательного собрания. Капитанов тогда заявил, что не отказывается от участия в губернаторских выборах. Однако, экс-депутат подал в Горизбирком 147 подписей муниципальных депутатов в свою поддержку, тогда как минимальный порог – 155 подписей. 

 

София Саттарова


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17:11    
имбицил оказался КАРЬЕРИСТОМ

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