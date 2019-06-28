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16:31

Член ФБК Шаведдинов стал первым арестованным за "марш Голунова" 12 июня

фото ЗакС политика Член ФБК Шаведдинов стал первым арестованным за "марш Голунова" 12 июня

Участие в несанкционированном столичном шествии в поддержку журналиста Ивана Голунова обернулось для сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, задержанного утром 28 июня, административным арестом на 9 суток. Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь политика Алексея Навального Кира Ярмыш.

Таким образом, Шаведдинов стал первым человеком, осужденным за акцию, во время разгона которой задержали свыше 500 человек. Большинство участников отпустили из ОВД без составления протоколов, однако, по предчувствиям Навального, судить которого будут 1 июля, следующим "на очереди" может стать он.

Иван Голунов, журналист "Медузы", стал фигурантом громкого уголовного дела по обвинению в сбыте наркотиков. После массовых протестов в июне дело оперативно прекратили за отсутствием достаточных доказательств вины журналиста.

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