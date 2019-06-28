Прокуратура требует убрать инициалы регента Пруссии с герба города Калининградской области

Прокуратура города Черняховска Калининградской области через суд требует изменить герб, убрав с него инициалы регента Пруссии Георга Фридриха фон Ансбаха, сообщается на сайте ведомства.

По версии прокуратуры, герб муниципального образования «Черняховский городской округ» нарушает законодательство о государственном языке. Поэтому в суд направлен административный иск с требованием признать незаконным бездействие МО «Черняховский ГО», который не убирает инициалы с герба.

На проблему обратили внимание общественники, возмутившись, что герб прославляет «средневекового немца, убившего 43 медведя и решившего увековечить себя и свою страсть к охоте на гербе города». Георг Фридрих Бранденбург-Ансбахский в 1583 году даровал Черняховску, который тогда назывался Инстербург, городские права и свой герб – после победы Речи Посполитой над Москвой.