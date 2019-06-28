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17:41

Шлосберг выступил за введение налога на самозанятых в Псковской области

фото ЗакС политика Шлосберг выступил за введение налога на самозанятых в Псковской области

Эксперимент, проводимый в четырех субъектах Федерации, где "теневые" предприниматели с доходом менее 2,4 млн рублей в год получили возможность выйти в легальную экономическую зону, предложил распространить также на Псковскую область депутат местного ЗакСа Лев Шлосберг.

Важнейшим условиями эксперимента, действующего с 1 января в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане, является отсутствие наемных работников. Для юридических лиц налоговая ставка устанавливается на уровне 6 процентов, для физических лиц - на уровне 4 процентов. Львиная доля денег, уходящих на уплату "экспериментального налога", уходит в региональный бюджет, и только от одной четверти до одной трети - в федеральную казну.

Шлосберг считает, что "подключение" к апробированию нового налога, действующему до 2019 года, повысит доходы его родного региона.

"Распространение эксперимента по введению налога на профессиональный доход на Псковскую область позволит увидеть эффект нового специального налогового режима в регионе с низкой доходной базой бюджета и общим низким уровнем доходов населения".

Помимо выхода из небезопасного теневого сектора, самозанятым налог на профессиональный доход выгоден еще и тем, что они освобождаются от налога на доходы физических лиц.

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19:32    
17-50 Уверен, чо он платит все налоги. У нас нет закона об уплате налога, например, с отката. Правда, лужков предлагал ввести налог со взятки для пополнения казны, а источник ему был неважен.

17:50    
Вот когда Шлосберг и шлосбергоподобные начнут сами платить ВСЕ налоги которые обязаны - вот тогда и поговорим о дополнительных.

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