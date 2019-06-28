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18:13

Беглов назначил Капитанова главой комитета по межнациональным отношениям

фото ЗакС политика Беглов назначил Капитанова главой комитета по межнациональным отношениям

Врио губернатора Александр Беглов подписал распоряжение о назначении Олега Капитанова на должность председателя комитета по межнациональным отношениям, сообщили в Смольном.

Беглов сам предложил Капитанову, своему конкуренту на выборах губернатора Петербурга, перейти на работу в Смольный с места депутата Заксобрания. Бывший лидер фракции ЛДПР принял предложение и сложил полномочия уже на следующий день, 26 июня. Тем не менее, он подал в Горизбирком 147 подписей муниципальных депутатов в свою поддержку, тогда как минимальный порог – 155 подписей. 

За пару часов до этого назначения лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Капитанов в ближайшее время напишет заявление об увольнении с новой должности и продолжит свою предвыборную кампанию. Жириновский осудил эту ситуацию, заявив, что партия «не торгуется», и «подачки ей не нужны». Капитанов комментировать слова Жириновского отказался, сказав, что лидер ЛДПР просил его на эту тему с журналистами не говорить.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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21:59    
Один автор полгода рвал жопу, что губеом от лдпр будет точно сухенко. Где ты, уродец ?

21:58    
Один автор полгода рвал жопу, что губеом от лдпр будет точно сухенко. Где ты, уродец ?

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