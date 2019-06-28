Беглов назначил Капитанова главой комитета по межнациональным отношениям

Врио губернатора Александр Беглов подписал распоряжение о назначении Олега Капитанова на должность председателя комитета по межнациональным отношениям, сообщили в Смольном.

Беглов сам предложил Капитанову, своему конкуренту на выборах губернатора Петербурга, перейти на работу в Смольный с места депутата Заксобрания. Бывший лидер фракции ЛДПР принял предложение и сложил полномочия уже на следующий день, 26 июня. Тем не менее, он подал в Горизбирком 147 подписей муниципальных депутатов в свою поддержку, тогда как минимальный порог – 155 подписей.

За пару часов до этого назначения лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Капитанов в ближайшее время напишет заявление об увольнении с новой должности и продолжит свою предвыборную кампанию. Жириновский осудил эту ситуацию, заявив, что партия «не торгуется», и «подачки ей не нужны». Капитанов комментировать слова Жириновского отказался, сказав, что лидер ЛДПР просил его на эту тему с журналистами не говорить.

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