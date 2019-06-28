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18:24

ФБК обнаружил "рисовальщиков подписей" в Москве

фото ЗакС политика ФБК обнаружил "рисовальщиков подписей" в Москве

Представители Фонда борьбы с коррупцией проникли в помещение, где застали группу молодых людей за подделыванием подписных листов в поддержку кандидатов, баллотирующихся в Московскую городскую думу. Об этом сообщил в своем Facebook ближайший соратник политика Алексея Навального Леонид Волков.

"Десяток молодых ребят сидели, и пуская листы по кругу по базам данных фальсифицировали подписи в поддержку целого ряда кандидатов в Мосгордуму — от единоросса Ретеюма до яблочника Митрохина. Все запечатлено и задокументировано, видео скоро будет", - отчитался он.

По словам Волкова, вызванная на место полиция ехать не торопилась, а пикантной деталью процесса, который застали "навальнисты", стала полиграфическая и сувенирная продукция, производившаяся штабом Ксении Собчак в период ее президентской кампании 2018 года.

"Судя по слаженной организации работы, эта команда далеко не впервые работает на фабрике по изготовлению подписных листов", - предположил автор поста.

Напомним, ранее аналогичный скандал произошел в Петербурге, когда местные "навальнисты" засняли некие манипуляции с подписными листами за врио губернатора Александра Беглова прямо в здании администрации Выборгского района. Беглов назвал это "провокацией" и "спекуляцией" и отказался использовать подписи, полученные в свою поддержку на территории Выборгского района.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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