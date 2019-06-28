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19:18

Милонов предложил провести муниципальную реформу в Петербурге

фото ЗакС политика Милонов предложил провести муниципальную реформу в Петербурге

Депутат Государственной думы Виталий Милонов, избранный от Петербурга, в эфире радиостанции "Комсомольская правда" предложил провести в городе муниципальную реформу. По его словам, в сложившейся ситуации с муниципальными выборами самым правильным решением было бы отменить назначенное на сентябрь голосование.

"Пусть это были бы выборы по восемнадцати муниципальным округам, которые были бы равны городским районам", - сказал депутат.

В его представлении, скандальная ситуация, имеющаяся сейчас, свидетельствует о кризисе органов местного самоуправления в городе. Он считает, что укрупненным муниципалитетам необходимо передать больше полномочий, чтобы они реально могли заниматься хозяйством на своих территориях.

"Не должно быть так, что тротуар убирают муниципалы, проезжую часть убирает район, а набережные убирает мостотрест", - сказал Милонов.

Отметим, что проходящей в эти дни муниципальной кампанией и тем, как работают ИКМО, недовольны и Центризбирком, и Горизбирком.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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21:03    
Итак, уже второй человечек хочет отменить муниципальные выборы в сентябре: жопой чуют баальшой скандал.
А муниципальные округа нужно укрупнить, в первую очередь, в Адмиралтейском, Петроградском и Центральном районах.
А вот районы вообще представляют собой излишнее звено.

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