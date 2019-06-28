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19:46

Быков: Путин лишен присущего тиранам наслаждения злом

фото ЗакС политика Быков: Путин лишен присущего тиранам наслаждения злом

Публицист и общественный деятель Дмитрий Быков, разбирая психотип российского президента Владимира Путина и сопоставляя его фигуру с различными правителями предыдущих эпох, в том числе, одиозными, выделил одну существенную черту Путина, которая отличает его в выгодную сторону. Главу РФ, по его мнению, никак невозможно заподозрить в садизме, в прямом и переносном толкованиях этого слова: у него "нет наслаждения злом - самого опасного, что отличает тирана".

"Это может еще развиться, но пока я этого не наблюдаю. Он, конечно, любит сводить счеты с людьми более успешными и более талантливыми, но страсти ко злу он, мне кажется, не испытывает. Может быть, он был бы более шекспировским, более колоритным злодеем – мечтой будущего художника, но пока я этого не наблюдаю", - заметил известный литератор в эфире "Эха Москвы".

В своих поступках, как представляется Быкову, президент руководствуется "ложно понятым" благом для страны, а понимает его Путин как консервацию всех имеющихся социально-политических институтов, как некую вечную стабильность и принципиальный отказ от перемен и реформ.

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21:13    
Может зло ещё не достигло такой степени, что бы оно могло пробить панцирь.

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