Быков: Путин лишен присущего тиранам наслаждения злом

Публицист и общественный деятель Дмитрий Быков, разбирая психотип российского президента Владимира Путина и сопоставляя его фигуру с различными правителями предыдущих эпох, в том числе, одиозными, выделил одну существенную черту Путина, которая отличает его в выгодную сторону. Главу РФ, по его мнению, никак невозможно заподозрить в садизме, в прямом и переносном толкованиях этого слова: у него "нет наслаждения злом - самого опасного, что отличает тирана".

"Это может еще развиться, но пока я этого не наблюдаю. Он, конечно, любит сводить счеты с людьми более успешными и более талантливыми, но страсти ко злу он, мне кажется, не испытывает. Может быть, он был бы более шекспировским, более колоритным злодеем – мечтой будущего художника, но пока я этого не наблюдаю", - заметил известный литератор в эфире "Эха Москвы".

В своих поступках, как представляется Быкову, президент руководствуется "ложно понятым" благом для страны, а понимает его Путин как консервацию всех имеющихся социально-политических институтов, как некую вечную стабильность и принципиальный отказ от перемен и реформ.