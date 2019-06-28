Радзиховский: Беглов нужен Кремлю как часть общей операции по транзиту власти

Политолог и психолог Леонид Радзиховский попытался объяснить, почему врио петербургского губернатора Александру Беглову гарантирована победа на сентябрьских выборах и почему федеральная власть продолжает упорно продвигать и рекламировать его кандидатуру. По предположению эксперта, как "служивый человек" Беглов выдвинулся не для того, чтобы проигрывать, и, более того, наверняка получил "ярлык на княжение" от главного куратора внутренней политики в Кремле Сергея Кириенко.

"Он главный кандидат от власти, второго властного кандидата нет, то есть: или губернатором будет представитель власти, или черт знает кто. Соответственно, допустить победу черт знает кого власть не может по многим причинам, хотя бы по той, что сейчас идет, как это принято называть, процесс транзита власти", - начал свою мысль аналитик в эфире "Эха Москвы".

Уверенный в том, что президент Владимир Путин не будет менять под себя Конституцию и оставит управление страной в 2024 году, Радзиховский уверен и в другом: до этого времени главе государства необходимо "подстелить соломку" и поставить на важные должности проверенных людей.

"Идет важнейший период переструктурирования, перезагрузки власти, и в этот момент им тем более не все равно, кто возглавляет Петербург, Москву. Им надо придумать новую партию власти, придумать нового кандидата, повторить то, что Волошин и Березовский сделали в 1999 году", - сделал вывод политолог.

Отвечая на вопрос, почему именно петербургские выборы и предшествующий им период сопровождаются огромным количеством скандалов, Радзиховский признал сосуществование двух специфических и, возможно, связанных между собой факторов: большой потенциал городской оппозиции и особую суровость городской власти.

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