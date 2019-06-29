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13:50

Путин о деле Голунова: Там не несправедливость, там - произвол

фото ЗакС политика Путин о деле Голунова: Там не несправедливость, там - произвол

Во время саммита "Большой двадцатки" в Осаке российским журналистам выпала возможность задать Владимиру Путину ряд вопросов. Корреспондент "Дождя" поинтересовался у главы государства, считает ли он дело, заведенное в отношении расследователя "Медузы" Ивана Голунова несправедливым.

"Что касается ситуации с Голуновым - там не несправедливость, там - произвол! Это просто произвол. Он должен быть расследован, и должны быть приняты соответствующие решения по этому вопросу", - цитирует ответ Путина "Медуза".

Ивана Голунова задержали в начале июня по подозрению в попытке сбыта наркотиков и отправили под домашний арест. В деле было немало несостыковок, экспертиза не выявила следов употребления журналистом запрещенных веществ, в связи с чем выяснилось, что наркотики могли ему подкинуть при задержании. После этого - на фоне массовых протестов - с Голунова сняли обвинения, а 13 июня Путин уволил начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Юрия Девяткина.

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