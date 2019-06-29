Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

13:57

"Интересы петербуржцев важнее": Капитанов приостанавливает членство в ЛДПР

фото ЗакС политика "Интересы петербуржцев важнее": Капитанов приостанавливает членство в ЛДПР

Экс-парламентарий и до недавних пор кандидат в градоначальники Петербурга от партии ЛДПР Олег Капитанов, не так давно принявший предложение Александра Беглова перейти на работу в Смольный и возглавить комитет по межнациональным отношениям, заявил, как передает "Фонтанка", что "замораживает" своё членство в партии.

"Я согласился на предложение Александра Беглова, потому что считаю, что надо работать на пользу городу. Комитет достаточно непростой. Касаемо моего членства в партии ЛДПР, то я сейчас приостанавливаю членство в партии. Потому что интересы петербуржцев важнее. Я сделаю все, чтобы петербуржцы остались довольны нашей работой. Первая задача – вывести из тени трудовые отношения. Нам нужно наполнение бюджета, чтобы он был прозрачным. И, конечно, нельзя терять дружбу народов", - сказал Капитанов, выступая перед горожанами, собравшимися на празднике Сабантуй в Ленобласти.

Беглов лично предложил Капитанову, своему конкуренту на выборах губернатора Петербурга, перейти на работу в Смольный. Бывший лидер фракции ЛДПР принял предложение и сложил полномочия уже на следующий день, 26 июня. Тем не менее, он подал в Горизбирком 147 подписей муниципальных депутатов в свою поддержку, тогда как минимальный порог – 155 подписей. 

Сразу после этого лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский уведомил своих подписчиков в Telegram, что ему доподлинно известно, что Капитанов в ближайшее время напишет заявление об увольнении с новой должности и продолжит свою предвыборную кампанию. Жириновский сложившуюся ситуацию осудил, заявив, что партия "не торгуется" и "подачки ей не нужны". Капитанов комментировать слова Жириновского отказался.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


14:21    
очередной  безграмотный проститут

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
16:10 Михаил Амосов подал подписи муниципальных депутатов в ГИК

15:30 Муниципал: Полиция применила силу к пытавшемуся попасть в ИКМО "Екатерингофский" кандидату в мундепы   1

15:05 Уволенные сотрудники завода Ford помитинговали, требуя решить их проблемы с трудоустройством

14:30 Петростат: Население Петербурга продолжит расти за счет мигрантов и достигнет 6 млн в 2036 году   2

13:57 "Интересы петербуржцев важнее": Капитанов приостанавливает членство в ЛДПР   1

13:50 Путин о деле Голунова: Там не несправедливость, там - произвол

12:50 Муниципал: "На вас поступило заявление": Кандидата в мундепы МО "Екатерингофский" увезли в полицию

12:10 Муниципал: В ИКМО «Сергиевское» выдвиженцы жалуются на большую очередь   51

12:00 Ученик Серебренникова показал в Крыму провокационный спектакль с однополыми поцелуями   1

11:40 Надежда Тихонова сдала подписи мундепов в ГИК   1

11:11 Муниципал: Кандидаты-эсеры в мундепы МО "Черная речка" намерены объявить в стенах ИКМО сидячую забастовку   2

10:30 Муниципал: Вишневский: С утра у ИКМО "Сампсониевское" дежурит очередь из согнанных "титушек"   10

28 июня, 20:50 Радзиховский: Беглов нужен Кремлю как часть общей операции по транзиту власти   1

28 июня, 20:45 Муниципал: Члены ИКМО «Екатерингофский» не приняли документы ни у одного кандидата 28 июня

28 июня, 20:21 С 2012 года петербургские чиновники в среднем стали моложе

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.