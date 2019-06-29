"Интересы петербуржцев важнее": Капитанов приостанавливает членство в ЛДПР

Экс-парламентарий и до недавних пор кандидат в градоначальники Петербурга от партии ЛДПР Олег Капитанов, не так давно принявший предложение Александра Беглова перейти на работу в Смольный и возглавить комитет по межнациональным отношениям, заявил, как передает "Фонтанка", что "замораживает" своё членство в партии.

"Я согласился на предложение Александра Беглова, потому что считаю, что надо работать на пользу городу. Комитет достаточно непростой. Касаемо моего членства в партии ЛДПР, то я сейчас приостанавливаю членство в партии. Потому что интересы петербуржцев важнее. Я сделаю все, чтобы петербуржцы остались довольны нашей работой. Первая задача – вывести из тени трудовые отношения. Нам нужно наполнение бюджета, чтобы он был прозрачным. И, конечно, нельзя терять дружбу народов", - сказал Капитанов, выступая перед горожанами, собравшимися на празднике Сабантуй в Ленобласти.

Беглов лично предложил Капитанову, своему конкуренту на выборах губернатора Петербурга, перейти на работу в Смольный. Бывший лидер фракции ЛДПР принял предложение и сложил полномочия уже на следующий день, 26 июня. Тем не менее, он подал в Горизбирком 147 подписей муниципальных депутатов в свою поддержку, тогда как минимальный порог – 155 подписей.

Сразу после этого лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский уведомил своих подписчиков в Telegram, что ему доподлинно известно, что Капитанов в ближайшее время напишет заявление об увольнении с новой должности и продолжит свою предвыборную кампанию. Жириновский сложившуюся ситуацию осудил, заявив, что партия "не торгуется" и "подачки ей не нужны". Капитанов комментировать слова Жириновского отказался.

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