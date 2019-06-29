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15:05

Уволенные сотрудники завода Ford помитинговали, требуя решить их проблемы с трудоустройством

фото ЗакС политика Уволенные сотрудники завода Ford помитинговали, требуя решить их проблемы с трудоустройством

Бывшие сотрудники завода Ford, закрытого в связи с нерентабельностью, вышли на митинг на площадь Ленина, передает MR7. Основное требование демонстрантов - восстановить их на рабочих местах и выплатить положенное по закону жалованье.

"Мы просили создать с правительством Петербурга определённый центр, который должен решать проблемы трудоустройства нашего завода", - рассказали участники акции. Однако никаких подвижек со стороны начальства они не наблюдают, так как руководители, по их словам, занимаются лишь "болтологией".

Некоторые работники сообщили, что им дали направления на трудоустройство на других отраслевых заводах, однако те отказались их принимать.

"Люди после 40 лет становятся отработанным материалом в нашем государстве", - констатировал один из демонстрантов.

Другой заявил, что 24 и 26 июня с завода уволили активистов профсоюза, и сейчас там остались лишь сотрудники, занимающиеся консервацией предприятия.

Завод Ford во Всеволожске открыли в 2004 году. С его конвеера сходили модели Ford Focus и Ford Mondeo. Поначалу завод выпускал 125 тысяч авто в год, однако уже в 2017-м их число снизилось до 20 тысяч, в связи с чем руководство приняло решение закрыть предприятие. 

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