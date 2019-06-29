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16:10

Михаил Амосов подал подписи муниципальных депутатов в ГИК

фото ЗакС политика Михаил Амосов подал подписи муниципальных депутатов в ГИК

Депутат Законодательного собрания и выдвиженец в губернаторы от партии «Гражданская платформа» Михаил Амосов собрал необходимое число подписей муниципальных депутатов в свою поддержку. Парламентарий сегодня, 29 июня, сдал их в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Всего депутат предоставил 160 подписей из 105 муниципальных образований. Подписи собирала специальная команда депутата.

В Совет Федерации Амосов предложил кандидатуры главы «Движения демократического обновления» Сергея Назарова, руководителя «Гражданской платформы» в Петербурге Сергея Тихомирова и Юрия Куликалова. 

Амосов обещал в скором времени представить губернаторскую программу. По его мнению, важно, что в этой губернаторской гонке будет человек, «открыто заявляющий демократические взгляды».

София Саттарова


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17:20    
Еще один провонявший нафталином персонаж из 90-х...

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