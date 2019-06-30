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10:34

Дональд Трамп первым из президентов США пересек границу КНДР

фото ЗакС политика Дональд Трамп первым из президентов США пересек границу КНДР

Президент США Дональд Трамп по приглашению лидера Северной Кореи Ким Чен Ына ступил на территорию КНДР – первым из всех американских президентов, передает «Интерфакс».

Трамп и Ким Чен Ын перед этим встретились в демилитаризированной зоне между КНДР и Южной Кореи. Северокорейский лидер предложил Трампу пройти на территорию Северной Кореи, и тот согласился, назвав это «большой честью». Общение лидеры двух стран продолжили уже на территории КНДР.

30 июня Трамп находится с визитом в Южной Корее. Он предупреждал, что речь пойдет, скорее всего, о короткой встречи с Ким Чен Ыном. Лидер КНДР отметил, что у них с президентом США «отличные отношения», и о встрече они договорились спонтанно, всего за сутки.

«Я хотел бы использовать эти крепкие отношения, чтобы создать еще больше хороших и неожиданных для всех хороших новостей», - сказал Ким Чен Ын.

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