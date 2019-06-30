Дональд Трамп первым из президентов США пересек границу КНДР

Президент США Дональд Трамп по приглашению лидера Северной Кореи Ким Чен Ына ступил на территорию КНДР – первым из всех американских президентов, передает «Интерфакс».

Трамп и Ким Чен Ын перед этим встретились в демилитаризированной зоне между КНДР и Южной Кореи. Северокорейский лидер предложил Трампу пройти на территорию Северной Кореи, и тот согласился, назвав это «большой честью». Общение лидеры двух стран продолжили уже на территории КНДР.

30 июня Трамп находится с визитом в Южной Корее. Он предупреждал, что речь пойдет, скорее всего, о короткой встречи с Ким Чен Ыном. Лидер КНДР отметил, что у них с президентом США «отличные отношения», и о встрече они договорились спонтанно, всего за сутки.

«Я хотел бы использовать эти крепкие отношения, чтобы создать еще больше хороших и неожиданных для всех хороших новостей», - сказал Ким Чен Ын.