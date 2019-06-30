На участника протестов в Шиесе завели дело о побоях из-за столкновений с ОМОН

В отношении участника протестов против строительства мусорного полигона в Архангельской области Михаила Габова завели уголовное дело по ст. 116 УК (побои), передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Алексея Куроптева.

Дело заведено из-за столкновений с сотрудниками ОМОН 4 июня, когда были задержаны девять активистов. Габову вменяют умышленное распыление перцового баллончика в сторону одного из охранников свалки. Сейчас активиста отпустили под подписку о невыезде.

Борьба со строительством мусорного полигона возле границы с республикой Коми между гражданами и властями обострилась с началом весны. В Архангельске группа людей объявила «бессрочный протест». После прошедших в городе митингов и продолжающихся манифестаций были массово оштрафованы местные жители. Совокупная сумма санкций превысила 1 млн рублей.