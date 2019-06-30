Макрон пообещал приехать в Россию на 75-летие Победы

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что приедет в Россию на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году, передает «Интерфакс».

«Да, я буду там. Господин Путин меня пригласил, и я буду там», - сказал Макрон в ответ на вопрос журналистов на саммите G20 в Осаке.

По словам Макрона, это важно, потому что во Франции знают, «что многим обязаны России, тем, кто сопротивлялся».

Президент России Владимир Путин пригласил французского коллегу на годовщину Победы в рамках саммита G20 28 июня в рамках переговора. Также на мероприятие приглашен президент США Дональд Трамп.