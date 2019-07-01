"Подарок для студентов": После 11-месячного ремонта вновь открылась "Академическая"

В Петербурге после 11 месяцев ремонта вновь открыла свои двери станция метро "Академическая".

За весь период работ внутри станции полностью отремонтировали эскалаторы и заменили системы управления ими на более современные; заменили гидроизоляцию и имеющиеся инженерные сети. Из нововведений - рабочие установили систему интеллектуального видеонаблюдения и контроля доступа.

Также в пассажирской зоне появился отдельный пункт полиции.

"Самое главное, что как раз период времени такой важный: здесь студенты, которые поступают в высшие учебные заведения - для них, конечно, эта станция большой подарок. Станция светлая получилась, хорошая, удобная, очень много сделано для маломобильных групп населения, для людей, которые имеют проблемы со зрением", - отметил во время посещения станции временный губернатор города Александр Беглов.

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