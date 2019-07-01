"Левада-центр": В своем округе Яшин лидирует по популярности среди кандидатов в Мосгордуму

По заказу главы совета депутатов Красносельского района Москвы Ильи Яшина социологи "Левада-центра" провели опрос среди жителей столичного 45 округа, от которого политик баллотируется в Мосгордуму, и выяснили, что среди граждан, готовых голосовать, он по уровню популярности превосходит остальных потенциальных кандидатов, пишут "Ведомости".

О готовности голосовать за Яшина заявили 17% респондентов (от 33% москвичей, собирающихся участвовать в электоральном событии). Следом за ним идет замглавы аппарата фракции ЛДПР в Госдуме Никита Березин (в партии говорили о готовности сменить кандидата) - 5%, после него - самовыдвиженец, проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара с 3%. Аналогично перечисленные кандидаты расположились топе по узнаваемости.

Вместе с тем, большинство опрошенных избирателей 45 округа известили социологов, что не знают, за кого голосовать. Однако чаще всего москвичи видели на улицах агитацию за Яшина и Касамару.

"Главный вывод, который нужно сделать из этого опроса: что я, несомненно, имею право на участие в этих выборах и должен быть к ним допущен", - считает Яшин.