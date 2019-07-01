ЛДПР - Беглову: Вам не стыдно за тот политический фарс, который сейчас происходит в Петербурге?

Представитель фракции ЛДПР в Государственной думе, вице-спикер парламента Игорь Лебедев обратился с открытым письмом ко врио градоначальника Северной столицы Александру Беглову. По мнению представителя партии либерал-демократов, предвыборная кампания, которая сейчас проходит в Петербурге, напоминает исключительно фарс. Если бы выборы в городе были честными, уверен Лебедев, то временный губернатор несомненно бы проиграл их.

Лебедев уверен, что Беглов, который с самого начала своей политической карьеры был не иначе как только "назначенцем", выглядит весьма "неуклюже".

Кандидаты от ЛДПР, продолжил "жириновец", часто выигрывали региональные выборы, обходя кандидатов из "Единой России".

"Вы об этом знаете, и, полагаю, что просто боитесь кандидата от ЛДПР. Ничем другим нельзя объяснить те препятствия, которые вы создаете нашему кандидату при сборе подписей муниципальных депутатов для прохождения фильтра", - пишет Лебедев, очевидно, имея ввиду покинувшего фракцию ЛДПР в ЗакСе ради работы в Смольном Олега Капитанова.

Напоследок Лебедев интересуется у Беглова, как он собирается управлять "культурной столицей", если боится честных выборов.

"Скажите, вам не стыдно за тот политический фарс, который сейчас происходит? Господин врио! Искренне желаю вам проиграть эти выборы. При честном голосовании вы проиграете абсолютно любому кандидату. Не потому, что вы - плохой специалист, а потому, что ваши первые неловкие шаги в избирательной кампании неприемлемы ни с юридически-правовой, ни с морально-этической точек зрения", - подытожил обращение либерал-демократ.

Накануне Беглов сдал все необходимые для выдвижения подписи в Горизбирком. При этом он заявил, что его штабу удалось их собрать аж 350 тысяч.

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