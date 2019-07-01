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12:56

Петербургский чиновник предстанет перед судом за присвоение 7 млн рублей

фото ЗакС политика Петербургский чиновник предстанет перед судом за присвоение 7 млн рублей

Экс-директора СПб ГБУ "Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг" Ростислава Шипицына обвиняют в присвоении и растрате крупной суммы денег, предназначавшихся для оплаты труда и других социальных выплат бюджетного учреждения, извещает городская прокуратура.

Следователи установили, что с сентября 2015 года по июль 2017 года глава Центра контроля качества в рамках инкриминируемой ему статьи УК РФ совершил несколько аналогичных друг другу преступлений. В общей сложности он присвоил и распорядился по своему усмотрению суммой, превышающей 7 млн рублей.

В ходе следствия Шипицын вину признал и частично компенсировал материальный ущерб. Чиновнику грозит до 10 лет заключения.

Дело рассмотрит Смольнинский райсуд Петербурга.

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