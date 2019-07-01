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Новости

13:21

В отношении петербургских полицейских, пытавших в отделе подростка, возбуждено уголовное дело

фото ЗакС политика В отношении петербургских полицейских, пытавших в отделе подростка, возбуждено уголовное дело

В Петербурге возбудили уголовное дело о пытках несовершеннолетнего молодого человека в отделе полиции в Колпино, уведомляет "Зона права" у себя в Telegram-канале.

Инцидент произошел 28 мая. В этот день колпинские полицейские доставили в ОП 17-летнего юношу, заподозренного в магазинной краже. Доставившие подростка в участок борцы с преступностью пытками заставили его признаться в преступном деянии.

"По данным следствия, полицейские нанесли подростку не менее четырех ударов резиновой палкой в область ягодиц и еще два удара в область головы. У потерпевшего диагностировали многочисленные гематомы и кровоподтеки. По словам мамы пострадавшего, полицейские засняли избитого сына и пересылали фото своим коллегам в мессенджере", - известили правозащитники.

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17:24    
14:27 Саша, ты клинический идиот. Пострадал обычный школьник. На его месте должен быть ты.

14:27    
Да, любой донос(!!!) на полицейских со стороны прозападников или гомосексуалистов, что в принципе одно и тоже, влечёт страшные репрессии без доказательства вины на правоохранителей со стороны прокуратуры, СК, ФСБ и тд. Очень опасная тенденция для гос.безопасности России!

14:26   Бордунов  
13:33  Я не сомневаюсь, когда менты, ни за что, ни про что, будут колошматить твоего р[цензура]ка,  ты их будешь подбадривать и просить, чтобы били сильнее.

13:33    
Достали полицейских необоснованными проверками, репрессиями! Власть одурела! Так в полиции никто работать не будет, итак идут массовые увольнения по всей России...

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