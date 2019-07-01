В отношении петербургских полицейских, пытавших в отделе подростка, возбуждено уголовное дело

В Петербурге возбудили уголовное дело о пытках несовершеннолетнего молодого человека в отделе полиции в Колпино, уведомляет "Зона права" у себя в Telegram-канале.

Инцидент произошел 28 мая. В этот день колпинские полицейские доставили в ОП 17-летнего юношу, заподозренного в магазинной краже. Доставившие подростка в участок борцы с преступностью пытками заставили его признаться в преступном деянии.

"По данным следствия, полицейские нанесли подростку не менее четырех ударов резиновой палкой в область ягодиц и еще два удара в область головы. У потерпевшего диагностировали многочисленные гематомы и кровоподтеки. По словам мамы пострадавшего, полицейские засняли избитого сына и пересылали фото своим коллегам в мессенджере", - известили правозащитники.