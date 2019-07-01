Песков: Мы, естественно, следим за избирательной кампанией в Петербурге

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время ежедневного брифинга в Кремле заверил журналистов, что в аппарате президента внимательно изучают предвыборную ситуацию, сложившуюся в Петербурге, передает "Эхо Москвы".

"Мы, естественно, следим за избирательной кампанией в Санкт-Петербурге. Что касается темы возможных нарушений и технических моментов, этим занимается ЦИК", - известил он, добавив, что каким-либо образом влиять на ход событий в АП не имеют права, так как этими полномочиями наделен лишь Центризбирком.

Отметим, кандидаты в муниципальные депутаты Петербурга систематически жалуются на невозможность подать документы для участия в выборах. Например, во многих петербургских ИКМО намеренно создаются очереди из "подставных" кандидатов. Корреспондент ЗАКС.Ру откликнулся на объявление в соцсети и примерил на себя "личину" одного из таких "соискателей", подробно рассказав об этом в своем репортаже.