Шойгу предложил наказывать лиц, причастных к разрушению советских памятников за рубежом

Руководитель Министерства обороны Сергей Шойгу предложил вводить персональные санкции либо привлекать к уголовной ответственности граждан, причастных к сносу или разрушению памятников видным советским деятелям или полководцам, установленным за рубежом. По его словам, которые приводит официальный телеканал военного ведомства "Звезда", в Минобороны уже подготовили соответствующий проект закона.

"Никто ни перед кем ни за что не отвечает. Сносятся памятники, идет глумление. Причем делается это с каким-то задором и азартом. И некому все это остановить. Именно поэтому мы считаем, что - во всяком случае у нас в стране - в отношении таких событий, таких людей, таких организаций должны быть приняты законы, должны быть приняты меры по предотвращению этого", - отметил Шойгу.

Инициатива введение персональных санкций, согласно которым лицу, причастному к разрушению монумента, будет запрещен възд в РФ. Также, в случае наличия, будут заблокированы его счета в российских банках и наложено "вето" на ведение бизнеса и сделки с имуществом.

Напомним, в начале июня в Харькове украинские националисты снесли бюст Маршала Советского Союза Георгия Жукова, заявив, что ни ему, "ни другому пророссийскому политику нет места на Украине".