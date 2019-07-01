Девять петербуржцев обвинили в хищении 20 млн рублей из городского бюджета

Девять человек предстанут перед судом по обвинению в краже более 20 млн рублей из бюджета Петербурга, сообщили в городской прокуратуре.

Дело направлено в Куйбышевский суд Петербурга с утвержденным обвинительным заключением. Девятерых петербуржцев обвиняют в создании преступного сообщества, мошенничестве группой лиц и в «отмывании» доходов. Всего злоумышленникам вменяют 19 преступлений.

По версии следствия, обвиняемые участвовали в программе выделения субсидий комитета по развитию предпринимательства на поддержку среднего и малого бизнеса. Они участвовали через подконтрольные юридические лица и предоставили в комитет недостоверные документы, на основании которых им перечисляли деньги из бюджета города, а они расходовали их на личные нужды, считают следователи.