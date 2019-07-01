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15:40

Девять петербуржцев обвинили в хищении 20 млн рублей из городского бюджета

фото ЗакС политика Девять петербуржцев обвинили в хищении 20 млн рублей из городского бюджета

Девять человек предстанут перед судом по обвинению в краже более 20 млн рублей из бюджета Петербурга, сообщили в городской прокуратуре.

Дело направлено в Куйбышевский суд Петербурга с утвержденным обвинительным заключением. Девятерых петербуржцев обвиняют в создании преступного сообщества, мошенничестве группой лиц и в «отмывании» доходов.  Всего злоумышленникам вменяют 19 преступлений.

По версии следствия, обвиняемые участвовали в программе выделения субсидий комитета по развитию предпринимательства на поддержку среднего и малого бизнеса. Они участвовали через подконтрольные юридические лица и предоставили в комитет недостоверные документы, на основании которых им перечисляли деньги из бюджета города, а они расходовали их на личные нужды, считают следователи.

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19:02    
Хоть бы заглавие по- русски написали, правильно просклоняв числительное. Гастеры рулят.

15:59    
Вероятно, чиновники из бюджетного Комитета и Комитета по  развитию предпринимательства в доле.
Не верю, что в комитетах сидят совершенно безграмотные чинуши, которых так можно развести на фальшивых документах.

15:44    
В буржуазно-либеральной России кругом одно ворьё! Удивительного в этом ничего нет, так как у нас алчный капитализм, все обогащаются, кто как может!

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