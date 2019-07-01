ФБК нашел у главы "Единой России" в Москве недвижимость на 5,7 млрд рублей и отели в Австрии

Семья депутата Мосгордумы, секретаря отделения «Единой России» в Москве Андрея Метельского владеет недвижимостью на 5,7 млрд рублей и сетью гостиниц в Австрии, пишет «Фонд борьбы с коррупцией» в новом расследовании.

Недвижимость и отели, по данным ФБК, записаны на 75-летнюю мать Метельского – Эльдибитту Метельскую. В том числе, на нее записаны особняк на Чистых прудах и пентхаус на 600 кв. м. Также, по данным ФБК, семье Метельского принадлежат две квартиры в Измайлово, дачи на Рублевке, небольшая квартира недалеко от Патриарших и другие объекты недвижимости.

В декларации Метельского о доходах за 2018 год эти объекты недвижимости не указаны. Депутат задекларировал годовой доход в 7 млн рублей, его супруга – почти в 11 тысяч рублей. В декларации указано лишь, что Метельский безвозмездно пользуется квартирой и арендует коттедж на срок своих депутатских полномочий.

Метельский в разговоре с радиостанцией «Эхо Москвы» заявил, что ко всей этой недвижимости он не имеет отношения. По его словам, все объекты приобрела его мать легально и на законные средства.