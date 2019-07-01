Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

16:50

ФБК нашел у главы "Единой России" в Москве недвижимость на 5,7 млрд рублей и отели в Австрии

фото ЗакС политика ФБК нашел у главы "Единой России" в Москве недвижимость на 5,7 млрд рублей и отели в Австрии

Семья депутата Мосгордумы, секретаря отделения «Единой России» в Москве Андрея Метельского владеет недвижимостью на 5,7 млрд рублей и сетью гостиниц в Австрии, пишет «Фонд борьбы с коррупцией» в новом расследовании.

Недвижимость и отели, по данным ФБК, записаны на 75-летнюю мать Метельского – Эльдибитту Метельскую. В том числе, на нее записаны особняк на Чистых прудах и пентхаус на 600 кв. м. Также, по данным ФБК, семье Метельского принадлежат две квартиры в Измайлово, дачи на Рублевке, небольшая квартира недалеко от Патриарших и другие объекты недвижимости.

В декларации Метельского о доходах за 2018 год эти объекты недвижимости не указаны. Депутат задекларировал годовой доход в 7 млн рублей, его супруга – почти в 11 тысяч рублей. В декларации указано лишь, что Метельский безвозмездно пользуется квартирой и арендует коттедж на срок своих депутатских полномочий.

Метельский в разговоре с радиостанцией «Эхо Москвы» заявил, что ко всей этой недвижимости он не имеет отношения. По его словам, все объекты приобрела его мать легально и на законные средства.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


18:48    
17:03 Безнравственность в том, что под визги о патриотизме, представитель больше всех визжащих (едросов) вкладывает бабло в экономику страны "гомосечного запада" и прячет свой бизнес от обираемых и одурманеных росссиян  за спинами мамаши, отпрыска и дружков. Криминал надо проверять: законно ли переведены средства за границу (как Петрова из "Рольфа"), платятся ли налоги, происхождение средств, имеется ли конфликт интересов депутатства и бизнеса "родственников" и так далее.

18:22    
В России миллионы людей ЮРИДИЧЕСКИ(!!!!!!!!!) владеют много миллиардной собственностью и никогда не занимались каким-либо бизнесом...Может их начать "раскулачивать"??? А по Метельскому надо ДОКАЗАТЬ(!!!!!), что он брал взятки, участвовал в коррупционных связях, а деньги передавал(!!!) матери, иначе это ПОКЛЁП, КЛЕВЕТА на человека!

17:45    
Недаром народ метко прозвал эту партию.

17:03    
Так если эта собственность юридически не принадлежит Метельскому, то в чём криминал или безнравственность депутата?

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
20:29 Суд оштрафовал участника марша в поддержку Голунова в Москве на 150 тысяч рублей

20:27 Восемь кандидатов в губернаторы Петербурга сдали подписи муниципальных депутатов

19:59 Глава Роскомнадзора о новых претензиях к Google: Они как-то расслабились

19:27 Капитанов сдал ещё две подписи мундепов в Горизбирком   1

19:25 Суд арестовал Навального на 10 суток за марш в поддержку Голунова   2

19:10 Муниципал: Руководство МО №54 оштрафовали за заключение контракта в счет будущего бюджета

19:05 Муниципал: ГИК намерен привлечь ЦИК к судебному спору с ИКМО «Сампсониевское» и «Сергиевское»

18:22 Муниципал: Сотрудники ИКМО пропустили рабочий день в МО «Гагаринское»   1

18:10 Жителя Ставрополья оштрафовали на 30 тысяч рублей за пост о Путине и Зеленском

17:29 Муниципал: Кандидаты в депутаты МО «Черная речка» жалуются, что их не пускает в ИКМО районный руководитель МГЕР   2

17:27 СМИ опубликовали новое расследование Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве

16:57 Муниципал: Вострецов намерен доложить Турчаку о мундепах "Единой России", появившихся в ИКМО с вооруженной охраной

16:50 ФБК нашел у главы "Единой России" в Москве недвижимость на 5,7 млрд рублей и отели в Австрии   4

16:48 Муниципал: ЦИК пока не будет отменять муниципальные выборы в Петербурге   1

16:23 Муниципал: На Шуршева снова напали неизвестные

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.