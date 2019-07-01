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17:27

СМИ опубликовали новое расследование Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве

фото ЗакС политика СМИ опубликовали новое расследование Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве

«Медуза» и ряд российских и зарубежных изданий опубликовали расследование Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве, с которым связывают его преследование со стороны правоохранительных органов. Вместе с Голуновым над расследованием также работали журналисты РБК, Русской службы Би-би-си, «Ведомостей», The Bell, Forbes, «Новой Газеты», «Фонтанки.Ру» и других СМИ. Полный текст расследования доступен по ссылке.

В тексте рассказывается, как столичный рынок ритуальных услуг заняли бизнесмены из Ставрополя после массовой драки на Хованском кладбище в 2016 году. Согласно расследованию, «наводил порядок» по поручению московских властей бывший сотрудник МВД Артем Екимов, возглавивший незадолго до конфликта ГБУ «Ритуал». Екимова называют протеже главы управления ФСБ по Москве Алексея Дорофеева и другом подполковника ФСБ Марата Медоева. Их считают связанными с уголовным делом о попытке сбыта наркотиков, которое возбудили против Голунова.

Ивана Голунова задержали в начале июня по подозрению в попытке сбыта наркотиков и отправили под домашний арест. В деле было немало несостыковок, экспертиза не выявила следов употребления журналистом запрещенных веществ, в связи с чем выяснилось, что наркотики могли ему подкинуть при задержании. После этого - на фоне массовых протестов - с Голунова сняли обвинения, а 13 июня Путин уволил начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Юрия Девяткина.

 

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