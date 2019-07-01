Жителя Ставрополья оштрафовали на 30 тысяч рублей за пост о Путине и Зеленском

В Ставропольском крае суд города Изобильный оштрафовал местного жителя Ивана Пахно на 30 тысяч рублей из-за оскорбительного комментария в адрес президента России Владимира Путины, сообщил руководитель международной группы «Агора» Павел Чиков.

Поводом для составления протокола по ч. 3 ст. 20.1 КоАП (неуважение к символам государства в интернете) стал комментарий Пахно, в котором он сравнивал Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Гражданин в адрес Путина высказался нелестно.

Сам Путин в ходе «прямой линии» 20 июня подчеркивал, что новый закон об оскорблении госсимволов в интернете не должен касаться критики конкретных чиновников, депутатов и силовиков. Об этом же напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 27 июня, когда появилась информация, что в Кремле потребовали от полиции прекратить штрафовать граждан за подобное.

Тем не менее, суды продолжают выносить подобные приговоры. Это уже девятый штраф, назначенный по этому закону, только по одному делу был назначен штраф в 15 тысяч рублей, в остальных случаях – 30 тысяч рублей.