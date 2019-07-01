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19:25

Суд арестовал Навального на 10 суток за марш в поддержку Голунова

фото ЗакС политика Суд арестовал Навального на 10 суток за марш в поддержку Голунова

Хорошевский суд Москвы арестовал Алексея Навального на 10 суток по делу о марше 12 июня в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, сообщила Кира Ярмыш в Twitter.

Навальному вменяли нарушение ч. 8 ст. 20.2. КоАП (повторное нарушение правил проведения митинга). Его задержали 12 июня на марше в поддержку Голунова в Москве – как и еще более 500 участников.

Ранее суд арестовал сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова на 9 суток за участие в той же акции. Шаведдинов стал первым арестованным по этому делу.

Иван Голунов, корреспондент «Медузы», стал фигурантом громкого уголовного дела по обвинению в сбыте наркотиков. После массовых протестов в июне дело оперативно прекратили за отсутствием достаточных доказательств вины журналиста.1 июня «Медуза» и еще ряд российских и зарубежных СМИ опубликовали расследования, из-за которого, возможно, у Голунова начались проблемы.

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19:57    
19:28
А тебе пожизненно в дурдоме!
Там и будешь вечно радоваться прекрасным новостям.

19:28    
Прекрасная новость! Ему самое место быть на нарах пожизненно!

Страница 1-ая (всего: 1)
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