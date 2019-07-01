Капитанов сдал ещё две подписи мундепов в Горизбирком

Выдвиженец в губернаторы от ЛДПР Олег Капитанов донес в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию ещё две подписи муниципальных депутатов. Об этом он сообщил ЗАКС.Ру 1 июля.

Общее число подписей Капитанова составило Для участия в губернаторской гонке необходимо собрать минимум 155 подписей. По словам выдвиженца, даже эти две подписи удалось добрать с трудом.

- Очень тяжело. Обзванивали то ли 500, то ли 600 человек. Причем согласились сначала многие, ну как многие, значительно многие. Но по факту в итоге в руки удалось взять подписи только от двоих, - рассказал Капитанов.

Он уточнил, что таким образом выбывает из губернаторской гонки. На новом же месте работы в комитете по межнациональным отношениям Капитанов пока только начал знакомство с делами.

Напомним, врио губернатора Петербурга и выдвиженец в главы города Александр Беглов предложил Капитанову должность председателя комитета по межнациональным отношениям. На это глава фракции ЛДПР в Законодательном собрании согласился. Он отказался от места депутата в ЗакСе, но заявил о намерении продолжить губернаторскую кампанию. При этом, в ГИК Капитанов сдал только 147 подписей в свою поддержку.

Глава партии Владимир Жириновский заявил, что Капитанов напишет заявление об увольнении из комитета и продолжит участие в выборах. Выдвиженец сначала отказался комментировать это заявление, а позже приостановил своё членство в ЛДПР. С 28 июня Капитанов официально вступил в должность председателя комитета.

София Саттарова

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