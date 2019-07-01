Глава Роскомнадзора о новых претензиях к Google: Они как-то расслабились

Американская компания Google снизила объем фильтрации запрещенного в России контеинта с 80% до 70%, и из-за этого ей грозит штраф, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью телеканалу «Россия-24».

«Сейчас речь идет об очередном штрафе в отношении Google, поскольку фильтрация запрещенной информации в соответствии с законодательством РФ осуществляется ими в пределах 70%, то есть они сначала достигли почти 80%, но потом как-то расслабились», - приводит слова Жарова ТАСС.

При этом глава РКН надеется, что когда «административное производство закончится» Google все же увеличит свою «функцию по фильтрации запрещенной информации до почти 100%», и компанию «не придется штрафовать».

Ранее Жаров уже заявил, что на Google составляют новый протокол из-за снижения уровня фильтрации в поисковике. В конце 2018 года компанию уже оштрафовали на 500 тысяч рублей за то, что она не подключилась к федеральной государственной информационной системе, в которой содержится перечень заблокированных в России сайтов. Подключение к реестру – требование законодательства, вступившее в силу с 1 октября. Поисковики, подключившись к системе, должны исключать из выдачи запрещенные ресурсы.

Позже в Роскомнадзоре допустили, что если Google будет игнорировать требования закона, то законодательство изменят так, чтобы появилась возможность заблокировать поисковик в России.