Суд оштрафовал участника марша в поддержку Голунова в Москве на 150 тысяч рублей

Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал активиста «бессрочного протеста» Дмитрия Иванова на 150 тысяч рублей за участие в марше 12 июня в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Ирину Яценко.

В отношении Иванова был составлен протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения митингов). После задержания на марше 12 июня его держали в отделении полиции до суда двое суток.

Ранее Хорошевский суд Москвы арестовал на 10 суток Алексея Навальному по делу о том же марше. На него также был составлен протокол о повторном нарушении правил проведения акций. Всего на марше 12 июня были задержаны более 500 человек.

Иван Голунов, корреспондент «Медузы», стал фигурантом громкого уголовного дела по обвинению в сбыте наркотиков. После массовых протестов в июне дело оперативно прекратили за отсутствием достаточных доказательств вины журналиста.1 июня «Медуза» и еще ряд российских и зарубежных СМИ опубликовали расследования, из-за которого, возможно, у Голунова начались проблемы.