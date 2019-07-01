Дело Голунова передали в Следственный комитет

Уголовное дело, по которому ранее проходил корреспондент «Медузы» Иван Голунов, передано в Следственный комитет России, передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

По словам Бадамшина, пока только вынесено постановление, но переданы ли в СК материалы – пока неясно. «Может, оно [дело] там, может, еще нет — не знаю, насколько быстро они работают», - пояснил адвокат.

Ивана Голунова задержали в начале июня по подозрению в попытке сбыта наркотиков и отправили под домашний арест. В деле было немало несостыковок, экспертиза не выявила следов употребления журналистом запрещенных веществ, стало понятно, что наркотики могли ему подкинуть при задержании.После этого - на фоне массовых протестов - с Голунова сняли обвинения, а 13 июня Путин уволил начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Юрия Девяткина.

1 июня «Медуза» и еще ряд российских и зарубежных СМИ опубликовали расследование, из-за которого, возможно, у Голунова начались проблемы.