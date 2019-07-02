Набережную реки Оккервиль облагородят по проекту петербурженки

Территория у реки Оккервиль от Уткина моста до Заневского проспекта будет благоустроена в рамках проекта "Твой бюджет-2019". Одно из призовых мест занял проект жительницы Петербурга Эльвиры Гизатуллиной. Реализация задумки горожанки оценивается в 1,55 млн рублей.

В обосновании к своей заявке Гизатуллина отметила основные проблемы местности, а именно - отсутствие обустроенных зон отдыха, большое количество мусора и обильные заросли кустарников.

Проект петербурженки предполагает создание на территории набережной коллективной зоны для барбекю, а также удобных спусков к воде.

Вместе с тем, одобрение комитета по благоустройству не получило предложение женщины, предполагающее возведение деревянного амфитеатра на берегу реки, так как его установка обойдется слишком дорого.