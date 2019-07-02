Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

10:00

С начала 2019 года богатейшие россияне увеличили совокупное состояние на 37 млрд долларов

фото ЗакС политика С начала 2019 года богатейшие россияне увеличили совокупное состояние на 37 млрд долларов

Совокупное состояние самых богатых россиян с начала 2019 года увеличилось на 37,5 млрд долларов, уведомляет РИА "Новости", ссылаясь на рейтинг Bloomberg Billionaires Index.

Первую строчку традиционно занимает совладелец "Новатека" Леонид Михельсон, чей материальный достаток увеличился на 4,7 млрд долларов - до 24 млрд долларов. На втором месте - гендиректор "Норникеля" Владимир Потанин, обогатившийся на 2,4 млрд долларов (до 22 млрд). "Бронза" досталась главному бенефициару НЛМК Владимиру Лисину, заработавшему 3 млрд долларов (до 21 млрд).

Четвертое место досталось основному владельцу "Северстали" Алексею Мордашову, пятое - совладельцу "Лукойла" Вагиту Алекперову, шестое - Геннадию Тимченко.

Список не пополнился новыми фамилиями, все находящиеся в нем предприниматели уже давно прочно занимают свои позиции, меняясь только между собой.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


10:07    
Пора зажравшихся миллиардеров "раскулачивать" во благо россиян, заставить их делиться с трудовым народом, но Путин не Сталин...

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
16:40 В пожаре на глубоководном аппарате Минобороны погибли 14 моряков

16:35 Муниципал: Вторая за день ИКМО не смогла оспорить продление срока приема документов

16:28 Цивилев просит Роспотребнадзор проверить мясо из-за отравления шавермой 53 человек

16:17 Муниципал: Пивоваров: Получившие отказ в регистрации кандидаты могут пойти на выборы в поселок Саперное

15:59 Академики РАН призвали освободить обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Кудрявцева из СИЗО

15:36 Муниципал: Независимый кандидат в депутаты поселка Лисий Нос опасается возбуждения уголовного дела

15:26 ЕСПЧ присудил семерым россиянам 75 тысяч рублей по жалобам на задержания на митингах

14:56 Муниципал: Зампред "Яблока" просит Памфилову остановить "бандитский захват власти" в Петербурге   1

14:47 Муниципал: Кац: Выдвиженцам в мундепы из «Газпрома» предлагают снять кандидатуру   1

14:45 Генпрокуратура: В деле о наркотиках, найденных у журналиста Голунова, пока нет подозреваемых   1

14:16 Визитку Путина времен работы в мэрии Ленинграда выставили на Avito

13:46 Беглов - Голиковой: В Петербурге за 1,5 млрд рублей откроют 11 офисов врачей общей практики   1

13:20 "Пытаются опорочить моё честное имя": Глава московских единороссов решил засудить ФБК   3

13:02 Муниципал: ИКМО "Сампсониевское" не смогла оспорить продление сроков выдвижения кандидатов

13:01 Муниципал: Амосов: Стоит ли удивляться, что нарушения происходят в Петроградском районе?

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.