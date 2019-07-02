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Новости

11:02

"Едим Россию": Иркутяне возмутились наклейкам с ЕР на мешках с гуманитарной помощью

фото ЗакС политика "Едим Россию": Иркутяне возмутились наклейкам с ЕР на мешках с гуманитарной помощью

Символика правящей партии послужила поводом для массового народного негодования в Иркутске: на мешках и коробках в пункте прием гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения жителей региона появились наклейки с логотипом "Единой России". Сведениями об этом поделилась работница пункта, местная жительница Ирина Шипова.

Женщина отметила, что на призыв о помощи откликнулось огромное количество как волонтеров, так и обычных граждан, которые приносили к месту сбора помощи вещи, продукты, бытовую химию, воду, медикаменты.

"Это так трогательно! Но омрачил один маленький факт… Ко мне подошла женщина и протянула листовки с надписью ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ и с логотипом #единойроссии. Мол, клейте, на каждую коробку и мешок. Я сказала, что клеить не буду. Она спросила, естественно, почему. Я ответила, что не имею никакого отношения к #единойроссии. И мне стало очень обидно за людей, за простых людей, за бабушек, за девушек, за парней, мужчин, подростков. За ЛЮДЕЙ, которые не остались в стороне от беды!", - негодует Шипова [авторская орфография сохранена - прим. ред.].

Обращение иркутянки быстро разошлось по социальным сетям, собрав большое количество негативных откликов. Россияне обвинили "Единую Россию" в очередной попытке "попиариться на горе". 

"„Едим Россию“ снова в деле", - пишут пользователи.

Глава краевого исполкома ЕР Ольга Уватова уверила СМИ, что никакой пиар-акции партия не проводила.

"Думаю, вы заметили, что при указании адреса приема гуманитарной помощи мы не указываем его партийную принадлежность. Сама акция изначально носила внепартийный характер. Гуманитарная помощь поступала от граждан, общественных организаций, благотворительных фондов, бизнес-структур, отделений политических партий. В течение трех суток в приемную регионального отделения ЕР поступило порядка 100 тонн грузов", - говорится в заявлении Уватовой на сайте иркутской ЕР.

С 25 июня в Иркутской области в зоне подтопления оказались 96 населенных пунктов, под воду ушли свыше 15 тысяч жилых домов и приусадебных участков, в которых проживают почти 33 тысячи человек. Из затопленных территорий эвакуировали свыше 2,5 тысяч обитателей.

От наводнения погибли 16 человек.

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13:04    
Партия жуликов и воров пиарится на народном горе.

12:46    
Голодать - нельзя, но и любить кого попало тоже - нельзя!

11:44    
Глупо, даже если от "ЕР".

11:12    
Пусть не берут с наклейками! Пусть голодают принципиально!

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