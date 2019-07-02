Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

11:21

 У "Ломоносовской" и "Проспекта Большевиков" откроют новые перехватывающие стоянки

фото ЗакС политика  У "Ломоносовской" и "Проспекта Большевиков" откроют новые перехватывающие стоянки

Городской центр управления парковками объявил конкурс на строительство двух новых перехватывающих автостоянок - у станции метро "Ломоносовская" и "Проспект Большевиков". Оба паркинга должны быть открыты не позднее октября текущего года.

Парковка на Фарфоровской улице будет рассчитана на 36 автомобилей, на проспекте Пятилеток - на 85.

Подрядчик обязан будет установить на въезде на стоянку будку поста охраны, систему постоянного видеонаблюдения, терминал автоматизированной оплаты, шлагбаум, стойки въезда-выезда и электронное информационное табло.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
16:40 В пожаре на глубоководном аппарате Минобороны погибли 14 моряков

16:35 Муниципал: Вторая за день ИКМО не смогла оспорить продление срока приема документов

16:28 Цивилев просит Роспотребнадзор проверить мясо из-за отравления шавермой 53 человек

16:17 Муниципал: Пивоваров: Получившие отказ в регистрации кандидаты могут пойти на выборы в поселок Саперное

15:59 Академики РАН призвали освободить обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Кудрявцева из СИЗО

15:36 Муниципал: Независимый кандидат в депутаты поселка Лисий Нос опасается возбуждения уголовного дела

15:26 ЕСПЧ присудил семерым россиянам 75 тысяч рублей по жалобам на задержания на митингах

14:56 Муниципал: Зампред "Яблока" просит Памфилову остановить "бандитский захват власти" в Петербурге   1

14:47 Муниципал: Кац: Выдвиженцам в мундепы из «Газпрома» предлагают снять кандидатуру   1

14:45 Генпрокуратура: В деле о наркотиках, найденных у журналиста Голунова, пока нет подозреваемых   1

14:16 Визитку Путина времен работы в мэрии Ленинграда выставили на Avito

13:46 Беглов - Голиковой: В Петербурге за 1,5 млрд рублей откроют 11 офисов врачей общей практики   1

13:20 "Пытаются опорочить моё честное имя": Глава московских единороссов решил засудить ФБК   3

13:02 Муниципал: ИКМО "Сампсониевское" не смогла оспорить продление сроков выдвижения кандидатов

13:01 Муниципал: Амосов: Стоит ли удивляться, что нарушения происходят в Петроградском районе?

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.