 У "Ломоносовской" и "Проспекта Большевиков" откроют новые перехватывающие стоянки

Городской центр управления парковками объявил конкурс на строительство двух новых перехватывающих автостоянок - у станции метро "Ломоносовская" и "Проспект Большевиков". Оба паркинга должны быть открыты не позднее октября текущего года.

Парковка на Фарфоровской улице будет рассчитана на 36 автомобилей, на проспекте Пятилеток - на 85.

Подрядчик обязан будет установить на въезде на стоянку будку поста охраны, систему постоянного видеонаблюдения, терминал автоматизированной оплаты, шлагбаум, стойки въезда-выезда и электронное информационное табло.