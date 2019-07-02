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11:43

Кировский завод оштрафовали за удручающее состояние ДК им. Газа

фото ЗакС политика Кировский завод оштрафовали за удручающее состояние ДК им. Газа

Кировский райсуд Петербурга на 100 тысяч рублей оштрафовал ПАО "Кировский завод" за несоблюдение требований по охране и содержанию объекта культурного наследия "Дворца культуры имени И.И. Газа", уведомляет объединенная пресс-служба городских судов. 

Нарушение инкриминировано по ст. 7.13 КоАП (Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ).

Как собственник ДК Кировский завод допустил захламление мусором дворовой территории учреждения, затопление подвала. В результате халатного недосмотра внутри здания появились многочисленные трещины на стенах, плафонах и мозаичном покрытии полов. Также без согласования с КГИОП на фасаде был установлен пандус для инвалидов.

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