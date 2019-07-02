Кировский завод оштрафовали за удручающее состояние ДК им. Газа Кировский райсуд Петербурга на 100 тысяч рублей оштрафовал ПАО "Кировский завод" за несоблюдение требований по охране и содержанию объекта культурного наследия "Дворца культуры имени И.И. Газа", уведомляет объединенная пресс-служба городских судов. Нарушение инкриминировано по ст. 7.13 КоАП (Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ). Как собственник ДК Кировский завод допустил захламление мусором дворовой территории учреждения, затопление подвала. В результате халатного недосмотра внутри здания появились многочисленные трещины на стенах, плафонах и мозаичном покрытии полов. Также без согласования с КГИОП на фасаде был установлен пандус для инвалидов. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен