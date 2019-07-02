Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

12:46

Эсеры требуют отмены выборов в шести муниципалитетах Петербурга

фото ЗакС политика Эсеры требуют отмены выборов в шести муниципалитетах Петербурга

Из-за многочисленных нарушений в ИКМО "Черная речка", "Академическое", "Екатерингофский", "Сампсониевское", "Звездное" и "Ржевка" выборы депутатов этих муниципалитетах должны быть отменены, заявила в ходе пресс-конференции 2 июля лидер петербургского отделения "Справедливой России" Марина Шишкина.

Она отметила, что нарушения в избирательных комиссиях продолжаются, и озвученный список может корректироваться. 

Руководитель муниципального штаба Навального в Петербурге Александр Шуршев согласился с Шишкиной, но отметил, что количество муниципальных образований, в которых необходимо отменить выборы, гораздо больше. 

Представитель "Наблюдателей Петербурга" Красимир Врански заявил, что также нужно распустить Горизбирком, который формировал ИКМО, допускающие массовые нарушения. Врански намерен провести митинг за перенос муниципальных выборов на ноябрь-декабрь.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
16:40 В пожаре на глубоководном аппарате Минобороны погибли 14 моряков

16:35 Муниципал: Вторая за день ИКМО не смогла оспорить продление срока приема документов

16:28 Цивилев просит Роспотребнадзор проверить мясо из-за отравления шавермой 53 человек

16:17 Муниципал: Пивоваров: Получившие отказ в регистрации кандидаты могут пойти на выборы в поселок Саперное

15:59 Академики РАН призвали освободить обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Кудрявцева из СИЗО

15:36 Муниципал: Независимый кандидат в депутаты поселка Лисий Нос опасается возбуждения уголовного дела

15:26 ЕСПЧ присудил семерым россиянам 75 тысяч рублей по жалобам на задержания на митингах

14:56 Муниципал: Зампред "Яблока" просит Памфилову остановить "бандитский захват власти" в Петербурге   1

14:47 Муниципал: Кац: Выдвиженцам в мундепы из «Газпрома» предлагают снять кандидатуру   1

14:45 Генпрокуратура: В деле о наркотиках, найденных у журналиста Голунова, пока нет подозреваемых   1

14:16 Визитку Путина времен работы в мэрии Ленинграда выставили на Avito

13:46 Беглов - Голиковой: В Петербурге за 1,5 млрд рублей откроют 11 офисов врачей общей практики   1

13:20 "Пытаются опорочить моё честное имя": Глава московских единороссов решил засудить ФБК   3

13:02 Муниципал: ИКМО "Сампсониевское" не смогла оспорить продление сроков выдвижения кандидатов

13:01 Муниципал: Амосов: Стоит ли удивляться, что нарушения происходят в Петроградском районе?

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.