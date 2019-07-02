Эсеры требуют отмены выборов в шести муниципалитетах Петербурга

Из-за многочисленных нарушений в ИКМО "Черная речка", "Академическое", "Екатерингофский", "Сампсониевское", "Звездное" и "Ржевка" выборы депутатов этих муниципалитетах должны быть отменены, заявила в ходе пресс-конференции 2 июля лидер петербургского отделения "Справедливой России" Марина Шишкина.

Она отметила, что нарушения в избирательных комиссиях продолжаются, и озвученный список может корректироваться.

Руководитель муниципального штаба Навального в Петербурге Александр Шуршев согласился с Шишкиной, но отметил, что количество муниципальных образований, в которых необходимо отменить выборы, гораздо больше.

Представитель "Наблюдателей Петербурга" Красимир Врански заявил, что также нужно распустить Горизбирком, который формировал ИКМО, допускающие массовые нарушения. Врански намерен провести митинг за перенос муниципальных выборов на ноябрь-декабрь.

Сергей Еремеев

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