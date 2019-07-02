Беглов - Голиковой: В Петербурге за 1,5 млрд рублей откроют 11 офисов врачей общей практики

Временный градоначальник Петербурга Александр Беглов встретился с вице-премьером Татьяной Голиковой, курирующей сферу здравоохранения в России, в рамках седьмой европейской конференции по ядерной медицине.

Беглов доложил Голиковой, что в ближайшее время в городе на Неве будет открыто несколько офисов врачей общей практики, а также поведал, сколько поликлиник станут "бережливыми".

"В Северной столице потратят 1,5 млрд рублей на открытие 11 офисов врачей общей практики. Деньги на них выделит федеральное правительство из резервного фонда", - цитирует 78.ru врио губернатора.

Также Беглов уведомил вице-премьера о том, что постепенно в городские больницы будут внедрять электронные карты - в первую очередь это произойдет в детских поликлиниках, но уже начиная с 2020 года - практика войдет в обиход и во взрослых медучреждениях.

Новые технологии, уверен Беглов, дадут возможность проводить больше исследовательских работ.

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