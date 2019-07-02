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Новости

14:45

Генпрокуратура: В деле о наркотиках, найденных у журналиста Голунова, пока нет подозреваемых

фото ЗакС политика Генпрокуратура: В деле о наркотиках, найденных у журналиста Голунова, пока нет подозреваемых

Уголовное дело о попытке сбыта наркотиков, по которому расследователь "Медузы" Иван Голунов ранее проходил в статусе подозреваемого, расследуется в отношении неустановленных на данный момент лиц, уведомил СМИ представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной.

В самом начале разбирательства, по его словам, было возбуждено два дело: одно - в отношении только Голунова, второе - в отношении него и неустановленных граждан. Позднее два производства объединили в одно, после чего преследование журналиста было прекращено.

"Но осталось уголовное дело [о сбыте наркотиков] в отношении неустановленного круга лиц, которое продолжается. Его никто не закрывал", - сообщил Куренной.

Накануне, 1 июля, Генпрокуратура передала дело Голунова в Следком.

На какой стадии находится проверка действий полицейских и следователей, работавших в рамках данного разбирательства, представитель ведомства не уточнил.

Днем ранее "Медуза" опубликовала расследование Голунова о похоронном бизнесе в Москве, из-за которого могло начаться его преследование.

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15:03    
Как же нет?! А Вишневский!!! Он точно там в доле... Посмотрите внимательно на его лицо и одежду... Послушайте его слова... Почитайте его статьи... Там один косяк на другом.

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